Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə tanınmış türk iş adamı Kaan Yardımcı ilə görüntülənib.

Metbuat.az bildirir ki, onlar bir məkandan çıxarkən kameralara tuş gəliblər.

Qeyd edək ki, Kaan Yardımcı Türkiyə Futbol Federasiyasının rəhbəri Servet Yardımcının oğludur.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

