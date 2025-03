Türkiyə Rusiya-Ukrayna arasında atəşkəs danışıqlarını dəstəkləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan macarıstanlı həmkarı Peter Siyarto ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

O qeyd edib ki, rəsmi Ankara Rusiya-Ukrayna arasında həm atəşkəs, həm də hərtərəfli sülh danışıqlarını dəstəkləyir.

