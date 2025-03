Bu gün Ümumdünya Meteorologiya Günüdür

Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı (ÜMT) və ona üzv olan ölkələr hər il mart ayının 23-nü Ümumdünya Meteorologiya Günü kimi qeyd edir. Ümumdünya Meteorologiya Gününün hər il bir deviz altında keçirilməsi artıq ənənəyə çevrilib. Bu ilin devizi isə “Erkən xəbərdarlıq boşluğunu birlikdə aradan qaldırmaq”dır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib.

O qeyd edib ki, ölkəmizdə hidrometeorologiya sahəsinin inkişaf etdirilməsinə dövlət tərəfindən xüsusi önəm verilir.

“Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının standartlarına və tövsiyələrinə uyğun olaraq dövlət inkişaf proqramları çərçivəsində hidrometeorologiyanın inkişaf etdirilməsi üzrə respublikamızda məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, son illər ölkə üzrə avtomatlaşdırılmış meteoroloji stansiyaların sayı 58-ə, hidroloji stansiyaların sayı 40-a, dəniz müşahidə stansiyalarının sayı 6-ya çatdırılıb. Həmçinin Erkən Xəbərdarlıq Sisteminin əsas tərkib hissəsi hesab edilən 3 meteoroloji dopler radar quraşdırılıb və 2 aeroloji zond stansiyasının fəaliyyəti yenidən bərpa edilib. Eyni zamanda, meteo.az mobil tətbiqi istifadəyə verilib ki, bununla ölkə ərazisində mövcud və gözlənilən hava şəraiti, temperatur, küləyin sürəti və istiqaməti, atmosfer təzyiqi, rütubət, eyni zamanda, hava xəbərdarlıqları haqqında məlumatlar təqdim olunur”, - deyə N.Mahmudov vurğulayıb.

Xidmət rəisinin sözlərinə görə, hidrometeorologiya sahəsinin inkişafı üzrə işlər davam edir və növbəti illərdə də avtomatlaşdırılmış hidrometeoroloji stansiyaların, yeni meteoroloji dopler radarların quraşdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.

N.Mahmudov Azərbaycanın 1993-cü ildən Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının Konvensiyasına qoşulduğunu və həmin konvensiyadan irəli gələn bütün tələblərə əməl edərək, mütəmadi olaraq hidrometeoroloji müşahidələr apardığını, məlumatların beynəlxalq və regional mübadiləsini təmin edərək, təşkilatın qəbul etdiyi qərarları icra etdiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.