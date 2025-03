Bölgələr üzrə pensiyaların ödənişi bu gün həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, martın 18-dən başlayaraq təqaüdçülərin vəsaiti kart hesabına ödənilib.

Qeyd edək ki, Novruz bayramı münasibəti ilə pensiyaların ödənişi qrafikdən əvvəl baş tutub. Bundan əvvəl Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişi martın 7-də həyata keçirilib.

