İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlu korrupsiya istintaqı üzrə məhkəmə qərarı ilə həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərara əsasən onun cəza evinə göndərilməsi nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, Ə. İmamoğlu terrorla bağlı istintaq üzrə isə şərti olaraq sərbəst buraxılıb.

