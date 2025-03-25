Azərbaycan və Belarus millilərinin start heyətləri açıqlandı

Azərbaycan və Belarus millilərinin start heyətləri açıqlandı
20:58 25 Mart 2025
136 Gündəm
Anar Türkeş
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Yoxlama oyununda qarşılaşacaq Azərbaycan və Belarus millilərinin start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Masazırdakı "Bank Respublika Arena"da keçiriləcək matç saat 21:45-də başlayacaq.

Komandalar meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar:

Azərbaycan: Rza Cəfərov, Bəhlul Mustafazadə (k), Ozan Can Kökçü, Mahir Emreli, Zamiq Əliyev, Toral Bayramov, Səbuhi Abdullazadə, Nəriman Axundzadə, Mert Çelik, Xəyal Əliyev, Şahin Şahniyarov

Belarus: Fyodor Lapouxov, Kirill Peçenin, Pavel Zabelin, Aleksey Qavriloviç, Sergey Politeviç (k), Maks Ebonq, Valeri Qromko, Yevgeni Yablonski, Vitali Lisakoviç, Yuri Kovalev, Trofim Melniçenko

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