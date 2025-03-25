Azərbaycan və Belarus millilərinin start heyətləri açıqlandı

Yoxlama oyununda qarşılaşacaq Azərbaycan və Belarus millilərinin start heyətləri açıqlanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Masazırdakı "Bank Respublika Arena"da keçiriləcək matç saat 21:45-də başlayacaq.
Komandalar meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar:
Azərbaycan: Rza Cəfərov, Bəhlul Mustafazadə (k), Ozan Can Kökçü, Mahir Emreli, Zamiq Əliyev, Toral Bayramov, Səbuhi Abdullazadə, Nəriman Axundzadə, Mert Çelik, Xəyal Əliyev, Şahin Şahniyarov
Belarus: Fyodor Lapouxov, Kirill Peçenin, Pavel Zabelin, Aleksey Qavriloviç, Sergey Politeviç (k), Maks Ebonq, Valeri Qromko, Yevgeni Yablonski, Vitali Lisakoviç, Yuri Kovalev, Trofim Melniçenko