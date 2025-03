İmamoğlu vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı

İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin (İBB) sədri Əkrəm İmamoğlu, Şişli bələdiyyə sədri Resul Emrah Şahan və Beylikdüzü bələdiyyə sədri Mehmet Murat Çalık vəzifələrindən uzaqlaşdırılıblar.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Əkrəm İmamoğlu Konstitusiyanın 127-ci maddəsi və 5393 saylı Bələdiyyə Qanununun 47-ci maddəsinə əsasən Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən müvəqqəti tədbir olaraq vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Belə ki, qərar müvəqqəti xarakter daşıyır və qeyd olunan şəxslər barəsində aparılan istintaq müddətini əhatə edir.

Qeyd edək ki, İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinə qarşı aparılan korrupsiya və terrorla bağlı məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Məhkəmənin qərarına əsasən, aralarında Əkrəm İmamoğlunun da olduğu 18 nəfər haqqında həbs qərarı çıxarılıb.

