İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlunun polisdə ifadəsi bitəndən sonra məhkəməyə aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

Onunla birlikdə ittiham olunan 89 nəfər də məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.

Qeyd edək ki, Əkrəm İmamoğlu PKK terror təşkilatı ilə əməkdaşlıq, korrupsiya və rüşvət maddələri ilə ittiham edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.