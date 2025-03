Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şoyqu Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mesajını Kim Çen Ina çatdırıb.

Şoyqubildirib ki, Putin KXDR lideri ilə əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsinə böyük diqqət yetirir.

