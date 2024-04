İstanbul klubundan Qurbanovla bağlı AÇIQLAMA

"Beşiktaş" "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovla maraqlandıqlarına dair xəbərlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisinin Xarici Əlaqələr üzrə Departament rəhbəri Meriç Müldür "ARB 24" kanalına açıqlamasında bununla bağlı xəbərləri təsdiq edib. O deyib ki, Qurban Qurbanovun yeni mövsüm üçün "Beşiktaş"ın baş məşqçisi vəzifəsinə namizədlər arasında olması barədə xəbərlər doğrudur:

"Amma bu gün üçün qətiləşmiş bir durum yoxdur. Çünki çoxlu namizədimiz var. "Beşiktaş" Fernando Santuşda axtardığını tapa bilmədi. İndi axtarışlar başlayıb. Yeni mövsüm üçün baş məşqçimizin əcnəbi olacağı görünür. Lakin əlbəttə, Sərgən Yalçın kimi ismi ön plana çıxan türk məşqçimiz də var. Qurban Qurbanov da namizədlərdən biridir. Onun da adı Türkiyə mətbuatında hallanır. Amma hələlik qəti qərar verilməyib və indi bu barədə danışmaq tez olar" - deyə klub rəsmisi bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.