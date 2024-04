“Məclis.info” saytının rəhbəri İmran Əliyev həbs edilib.

Metbuat.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən məlumatına görə, Xətai Rayon Məhkəməsi belə qərar qəbul edib.

Qərara əsasən İ. Əliyev haqda iki ay bir günlük həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd edək ki, sayt rəhbəri ötən gün hava limanında saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 206.3.3-cü (qaçaqmalçılıq-vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə törədildikdə) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

