Akademik Milli Dram Teatrı may repertuarını açıqladı

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı may ayında maraqlı səhnə əsərləri ilə çıxış edəcək.

Metbuat.az sənət ocağının repertuarını təqdim edir.

2 may - “Bir, iki, bizimki”

3 may - “Ölülər”

4 may - “Xanuma”

5 may - “Anamın kitabı”, “Dantenin yubileyi”

9 may - “Cəhənnəm sakinləri”

10 may - “Qarabağnamə”

11 may - “Şükriyyə”

12 may - “Qürbətdən gələn məktublar”

16 may - “Küknarlara məktub”

17, 18, 19 may - “Əsrə bərabər gün”

22 may - “Manqurt”, “Şükriyyə”

23 may - “Sənsiz”

24 may - “Ah, bu uzun sevda yolu”

25 may - “Filumena Marturano”

26 may - “Xurşidbanu Natəvan”.

