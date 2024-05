Elektrik və qazpaylayıcı şəbəkələrə qoşulma xidmətlərində yenilik edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Tarif Şurası xidmətlər üzrə yeni ödənişləri müəyyənləşdirib.

İqtisadçı bildirib ki, yeni qərar bu sahədə sui-istifadə hallarının qarşısını alacaq.

Bəs bu qərar qaz və işıq qiymətlərinə necə təsir edəcək?

Ətraflı sujetdə:

