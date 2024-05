Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (ADPU) dosenti Şahrza Ağayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ş.Ağayev ali təhsil ocağındakı ibtidai təhsilin pedaqogikası kafedrasında çalışıb.

