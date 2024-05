Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara, o cümlədən sosial şəbəkə istifadəçilərinə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı nazirlik sosial çarx hazırlayıb.

“Kibertəhlükələr gündən-günə artmaqdadır. Vətəndaşlar kütləvi dələduzluğa məruz qalırlar. Hər bir vətəndaş diqqətli olmalıdır.

Yalan vədlərə inanmayın. Zərərçəkməmək üçün çağırışlara biganə yanaşmayın”, - deyə Nazirliyin yayımladığı videoçarxda bildirilib.

