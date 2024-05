Coratda 10 aylıq körpə qız uşağı yatdığı yerdə boğularaq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2023-cü ilin iyul ayında anadan olan Zenfira Seyfi qızı Məmmədovanın yatdığı yerdə boğularaq öldüyü bildirilir.

Fakt araşdırılır.

