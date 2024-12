"Neolit" şadlıq evində yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB

Bakının Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsində yerləşən şadlıq evinin anbar hissəsində baş vermiş yanğın söndürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.

Paytaxtın Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsində yerləşən obyektdə baş verən yanğının ətrafa yayılmasının qarşısı alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a FHN-dən bildirilib.

Qeyd edilib ki, yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində şadlıq evinin anbar hissəsində baş vermiş yanğının yayılmasının qarşısı alınıb.

Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

Bakıda yanğın baş verən obyektin "Neolit" restoranı olduğu müəyyənləşib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, yanğıln restoranın anbarında baş verib.

Hazırda FHN qüvvələri tərəfindən yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.

Bakıda obyekt yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Nizami rayonu, M.Əliyev küçəsində yerləşən obyektdə yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub və dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

Əlavə məlumat veriləcək.

