Gəncədə məktəbliyə bıçaqla xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən M.Hacıyev saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində 8-ci sinif şagirdi mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2009-cu il təvəllüdlü M.Hacıyev isə 10-cu sinif şagirdidir.

