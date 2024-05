Bu gün Zaqatalada baş verən dəhşətli qəzada ölənlərdən biri qazi olub.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, qəzada həlak olan Samir Həsənov həm də Zaqatala rayonu, Bəhmətli kənd orta məktəbində hərbi hazırlıq müəllimi vəzifəsində çalışırmış.

Qeyd edək ki, VAZ-21013 markalı avtomobilin “Chevrolet” markalı avtomobilə çırpılması nəticəsində Samir Həsənov ağır xəsarət alıb, xəstəxanaya çatdırılsa da, orada vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.