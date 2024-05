Xəzərdə su səviyyəsinin düşməsi təhlükə yaradacaq?

Xəzər dənizində suyun səviyyəsi düşüb. Bakı və Sumqayıtda suyun geri çəkilməsi aydın müşahidə edilir. Bu hal çimərliklərdə insanlar üçün hansısa təhlükə yarada bilərmi?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan ekoloq Məhərrəm Mehdiyev bildirib ki, Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalması və geri çəkilməsinin müsbət və mənfi tərəfləri var:

"Müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, çimərliyin suyu istiləşəcək, bu, bir çox insan üçün müsbət haldır. Sahil zonası artacaq, batma riski isə azalacaq. Mənfi cəhətləri isə o olacaq ki, durğun yerlərdə bataqlıq ərazilər yarana bilər. Balıqlar daha dərin yerlərə gedəcəklər ki, balıqçılar üçün bu, çətinlik yaradacaq”.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

