Bu şəxslərin maaşına yenidən baxılacaq

Azərbaycanda hakimlərin əməkhaqqına yenidən baxılması təklif olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu təkliflə Dövlət Vergi Xidmətinin Hüquq Baş İdarəsinin rəis müavini Ramiz Qasımzadə "Dünya Bankı Qrupunun "Əlverişli Biznes Mühiti" layihəsinin "Mübahisələrin həlli Indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin hayata keçirilməsinə dair 2024-cü II üzrə Yol Xəritəsi" layihəsinin müzakirəsi ilə bağlı keçirilən iclasda çıxış edib.

İşçi qrupunun üzvləri tərəfindən də sözügedən yol xəritəsində hakimlərin əməkhaqqının artırılmasının diqqətdə saxlanması təklif olunub.

Mübahisələrin həlli, məhkəmə sistemi və hüququn aliliyi İşçi qrupunun rəhbəri Toğrul Hüseynov isə bu məsələnin müzakirə mövzusu olduğunu bildirib.

O qeyd edib ki, yol xəritəsinin layihəsinin müzakirəsi davam edir: "Düşünürəm ki, tam hazır sənəddə bu məsələ də nəzərə alınacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.