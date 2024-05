"Səbail" "Neftçi"yə qarşı - APL

Azərbaycan Premyer Liqasında 35-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün 3 matç keçiriləcək. Avrokuboklar uğrunda mübarizə aparan 2-ci pillədəki "Sumqayıt" 5-ci yerdəki "Sabah"la qarşılaşacaq. 3-cü sırada yer alan "Neftçi" isə 7-ci pillədəki "Səbail"in qonağı olacaq. 4-cü pillədəki "Zirə" səfərdə turnir cədvəlində 8-ci olan "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək. Hər üç oyun eyni saatda (17:00) başlayacaq.

Qeyd edək ki, tura sabah keçiriləcək 1 oyunla yekun vurulacaq.

18 may

17:00 "Sabah" – "Sumqayıt"

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Fərid Hacıyev

“Bank Respublika Arena”

17:00 "Səbail" – "Neftçi"

Hakimlər: Tural Qurbanov, Rəhman İmami, Zöhrab Abbasov, Nicat İsmayıllı

“ASCO Arena”

17:00 "Kəpəz" – "Zirə"

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Kamran Bayramov, Cəmil Quliyev, Kamal Umudlu

Tovuz şəhər stadionu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.