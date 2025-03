Bakıda növbəti intihar qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə hadisə martın 21-də Nizami rayonunda baş verib.

Rayonun Qara Qarayev prospekti 93, mənzil 11 ünvanında yaşayan 61 yaşlı Qamət Baba oğlu Əməşov özünü binadan atıb. Onun hadisə yerindəcə öldüyü bildirilir.

İntiharın səbəbləri məlum deyil.

Hadisə ilə bağlı Nizami rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

