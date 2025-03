Xəbər verdiyimiz kimi, futbol üzrə Azərbaycan millisi ötən gün yoxlama matçında Belarus yığmasına 0:2 hesabı ilə uduzub.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, millinin ardıcıl biabırçı nəticələr sərgiləməsi azarkeşlərin narazılığına səbəb olub.

Belə ki, oyundan sonra yığmanın üzvü Nəriman Axundzadə stadiona gələn fanatlardan birinin etirazı ilə qarşılaşıb.

Həmin anın videosunu təqdim edirik:

