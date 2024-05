“Avropa İttifaqı İranın Prezidenti İbrahim Rəisi və xarici işlər naziri Hüseyn Əmir-Abdullahianı daşıyan helikopterin qəza enişi etməsi barədə xəbərləri diqqətlə izləyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel “X” hesabında yazıb:

“Göyərtəsində İran Prezidenti və xarici işlər nazirinin olduğu helikopterin gözlənilmədən eniş etmək məcburiyyətində qaldığı və onların vəziyyətinin hələ aydın olmadığı barədə xəbərləri diqqətlə izləyirik”.

