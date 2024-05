Cəsədlərin hadisə yerindən çıxarılma anı - VİDEO

İran prezidenti İbrahim Rəisinin də içində olduğu helikopterin qəzaya düşməsi nəticəsində həlak olan şəxslərin cəsədlərinin ərazidən götürülməsi görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə İranın “Mehr” agentliyi video paylaşıb.

Qeyd edək ki, qəza nəticəsində İran Prezidenti İbrahim Rəisi, xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian, Şərqi Azərbaycan vilayətinin general-qubernatoru Malek Rəhməti, Təbrizin imamı Məhəmməd Əli Haşemi və onları müşayiət edən digər şəxslər həlak olublar.



Həmin videonu təqdim edirik:



