İranın Azərbaycandakı səfirliyinin binası önündəki dövlət bayrağı endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu addım adı çəkilən ölkənin Prezidenti İbrahim Rəisi, xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian və digər rəsmilərin olduğu helikopterin qəzaya uğraması münasibətilə matəm əlaməti olaraq atılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.