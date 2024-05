"Real" ciddi itki ilə üzləşib

Metbuat.az xəbər verir ki, komandanın fransalı yarımmüdafiəçisi Orelyen Tçuameni sıradan çıxıb. Bu barədə "Marca" nəşri məlumat yayıb.

24 yaşlı futbolçu Çempionlar Liqasının finalında "Borussiya" (Dortmund) ilə keçiriləcək matçında iştirak etməyəcək.

Qeyd edək ki, iyunun 1-də keçiriləcək "Borussiya" - "Real" matçı Bakı vaxtilə saat 23:00-da başlayacaq.

