Hacıqabulda məktəbli Aylin Səmədli qızılcadan ölüb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Məlumata görə, o, F.Süleymanov adına 3 nömrəli tam orta məktəbinin Vl sinif şagirdi olub.

Onun qızılcaya yoluxduqdan sonra səhhətinin pisləşdiyi bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.