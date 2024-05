Gələn il pensiyalar bu qayda ilə artırılacaq

Pensiyaçıları maraqlandıran əsas məsələ gələn il pensiyalarda nə qədər artım olacağıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2024-cü il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı komitə sədri Musa Quliyev deyib.

Komitə sədri bildirib ki, gələn il pensiyalar indeksləşdirmə ilə artacaq:

“Layihədə qeyd edilir ki, orta aylıq əməkhaqqı artaraq, 990 manat olacaq. Buna uyğun olaraq, pensiyalar nə qədər artacaq. Bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində proqnoz varmı?”

