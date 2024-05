Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialının müəllimi qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial mediada məlumat yayılıb.

Qeyd edilib ki, bədən tərbiyəsi müəllimi işləyən Çingiz Qəhrəmanov bu gün dəfn edilib.

O, 2017-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialında çalışıb.

