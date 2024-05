Nazir müavinindən sosial ödənişlərlə bağlı AÇIQLAMA

Bu ilin I rübündə Azərbaycanda sosial ödənişlər ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11 % çox olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin mavini Anar Kərimov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında - "2024-cü il dövlət büdcəsi icrası haqqında" qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

Bundan başqa, onun sözlərinə görə, son 5 ildə ölkədə minimum əməkhaqqının orta əməkhaqqına nisbəti 66 %-ə, median əməkhaqqının orta aylıq əməkhaqqına nisbəti isə 31 %-ə çatıb.

