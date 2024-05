17 il icra başçısı olan Alxasov kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Qusar rayonunun icra başçısı Şair Balaşərif oğlu Alxasov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az onun dosyesini təqdim edir:

Alxasov Şair Balaşərif oğlu 1958-ci ildə Qusar rayonunun Çətgün kəndində anadan olub. 1985-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu inşaat mühəndisi ixtisası üzrə bitirib. Əmək fəaliyyəti dövründə "Azərelektroterm" İstehsalat Birliyində tikinti işləri üzrə müdir müavini, tikinti trestinin müdiri, "Bərpaçı-A" MMC-nin prezidenti, bir sıra tikinti şirkətlərinin rəhbəri vəzifələrində çalışıb.

Azərbaycan Prezidentinin 18 dekabr 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə Qusar Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilmişdi.

Ailəlidir, 1 oğlu, 2 qızı vardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.