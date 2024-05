Ət yemək bu xəstəliklərə səbəb olur

Dietoloqlar, sağlamlıq mütəxəssisləri və alimlər qırmızı ətin sağlamlıq üçün zəzərli olduğunu araşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, vitamin B-12 və dəmir kimi vacib qida maddələrini ehtiva etdiyini bildirirlər.

Bununla belə, həddindən artıq qırmızı ət yemək insanın müəyyən xərçəng, ürək xəstəliyi və digər sağlamlıq problemləri riskini artırır.

Qırmızı ət ümumiyyətlə mal əti, quzu, keçi və ya digər quru məməlilərdən alınan əzələ əti kimi təsnif edilir.

Sirloin, biftek və tenderloin kimi işlənməmiş qırmızı ətin yağsız kəsimləri digər növlərdən daha sağlamdır. Bunun səbəbi onların emal edilməməsi və həddindən artıq duz, yağ və konservantların olmamasıdır.

Bekon, sosiska, kolbasa, vetçina, salam və oxşar ətlər də daxil olmaqla işlənmiş qırmızı ətlər sağlamlıq problemləri üçün ən yüksək risk altındadır.

