Nazir müavini təyin olunan Abiddin Hüseynov kimdir?

Xəbər verdiyimiz kimi, Ədliyyə naziri Fərid Əhmədova yeni müavin təyin edilib. Bu vəzifəyə Ali Məhkəmənin hakimi Abiddin Hüseynov təyinat alıb.

Metbuat.az Abiddin Hüseynovun dosyesini təqdim edir:

Abiddin Hüseynov 1977-ci ildə anadan olub. O, Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda həm bakalavr, həm də magistr təhsili alıb. Təhsilini Rusiya Hüquq Akademiyasının Hüquq fakültəsində davam etdirib.

A. Hüseynov əmək fəaliyyətinə 2000-ci ildən başlayıb. 2000-2010-cu illərdə Konstitusiya Məhkəməsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2010-2013-cü illərdə Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi, 2013 - 2020-ci illərdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi işləyib.

2020-ci ildən Ali Məhkəmənin hakimi olub. O, həmçinin Azərbaycan Hakimlər İttifaqının İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsində çalışır.

Abiddin Hüseynov ötən il Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib.

