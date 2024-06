Ədliyyə naziri Fərid Əhmədova yeni müavin təyin edilib.

Nazirlikdən Metbuat.az-a bildiriblər ki, bu vəzifəyə Abiddin Hüseynov gətirilib.

Qeyd edək ki, o, bu təyinatadək Ali Məhkəmənin hakimi olub. Təyinatla bağlı Məhkəmə-Hüquq Şurası onun hakimlik fəaliyyətinə xitam verib.

