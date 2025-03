Taksi sürücüsü sərnişini cərimələyə bilər? - FOTO

Taksi sürücüsü öz maşınında cərimə tətbiq edir.

Bu barədə Metbuat.az-ın qaynar xəttinə göndərilən fotoda əks olunub.

Belə ki, taksi sürücüsü avtomobilində siqaret və elektron siqareti qadağan edən elan yapışdırıb. Bunun cəriməsi üçün isə kartına 50 manat göndərmək lazım olduğunu qeyd olunub.

Maraqlıdır, sürücünün sərnişinə cərimə ödətmək hüququ var?

Nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, taksi avtomobillərində siqaret çəkmək həm sürücü, həm də sərnişinlər üçün qadağandır və qanunvericiliklə tənzimlənir. Qaydanı pozanlara cərimə tədbiri nəzərdə tutulur:

“Bəzi sürücülər bu qadağanı elan formasında avtomobillərinə yapışdırırlar. Lakin onların sərnişinlər üçün cərimə təyin etmək və ya öz qaydalarını tətbiq etmək səlahiyyətləri yoxdur. Siqaretdən istifadə bütün ictimai nəqliyyat vasitələrində – metro, avtobus, təyyarə və digər nəqliyyat növlərində qəti şəkildə qadağandır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

