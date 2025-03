Türkiyə nəhənginin planları çökdü - İskoya cəlbedici təklif

"Beşiktaş"ın da transfer gündəmində olan "Real Betis"in ulduzu İskonun klubdan ayrıla biləcəyi iddia edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun uğurlu oyun nümayiş etdirməsi, onun xidmətində maraqlı olan klubların sayını da artırıb. “El Nacional”da dərc edilən xəbərə görə, “Aston Villa” klubu da futbolçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib. “Aston Villa”nın futbolçuya iddialı təklif irəli sürdüyü deyilir. Bundan əvvəl, futbolçunun "Betis"də qalmaq istədiyi vurğulansa da, İngiltərə komandasının təklifinin İskonun təklifi nəzərdən keçirməsinə səbəb ola biləcəyi bildirilib.

“Real Betis”lə 2027-ci ilə qədər müqaviləsi olan İsko bu mövsüm 19 matçda 9 dəfə fərqlənib, 5 məhsuldar ötürmə edib.

