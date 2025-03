Qədr gecəsinin əməlləri hansılardır? - AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gecə Azərbaycanda Ramazan ayının ilk Qədr gecəsidir. İkinci Qədr gecəsi martın 20-də, üçüncüsü 22, sonuncusu isə 26-da olacaq.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının üzvü, İçərişəhər “Cümə” məscidinin axundu Hacı Surxay Məmmədli Metbuat.az-a açıqlamasında Qədr gecəsinin fəzilətlərindən danışıb.

O bildirib ki, Ramazan ayının əvvəli rəhmət, ortası bağışlanma, sonu isə cəhənnəm odundan qurtuluş deməkdir. Qədr gecəsi isə bu ayın ən qiymətli gecələrindən biridir:

“Qədr sözünün mənası “qüdrətli” deməkdir. Qurani-Kərimdə “Qədr surəsi” var və Allah-Təala buyurur ki, "Qədr gecəsi min aydan daha xeyirlidir". Yəni bu gecəni səhərə qədər ibadətlə, zikr və dualarla keçirmək Allah qatında çox böyük savaba malikdir. Hətta bir gecə ibadət etməyin bədəli min ayın ibadətindən üstün hesab edilir. Bu gecə müqəddəratın həll olunduğu, insanların taleyinin yazıldığı bir gecədir. Belə bir hədis var ki, Allahın sevdiyi bir peyğəmbər Ramazanın son 10 günlüyündə Qədr gecəsini qarşılamaq üçün yastığını yığışdırarmış. Səhabələr soruşanda: “Ya Rəsulullah, niyə yastığınızı yığışdırırsınız?”, Peyğəmbər (s.ə.s.) belə cavab verib: "Qədr gecəsinin gəlişini gözləyirəm"”.

İlahiyyatçının sözlərinə görə, Qədr gecəsi dəqiq hansı günə təsadüf etdiyi bəlli deyil:

“Qurani-Kərimdə də Peyğəmbərə belə buyurulur: "Ya Peyğəmbər, sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi hansı gecədir?". Buradan da məlum olur ki, Qədr gecəsi Ramazan ayının tək günlərinə düşür. Bu gecə Qurani-Kərimin nazil olunub. Əhya gecəsi də adlandırılan Qədr gecəsində vacib olan səhərə qədər yatmamaq deyil, oyaq qalmaqdır. Bu gecə insanın ruhunu oyadır və mənəvi cəhətdən onu dirçəldir”.

Hacı Surxay Qədr gecələrində ediləsi ibadətlərdən də danışıb:

“Bu gecədə insanlar müqəddəsləri ziyarət edir, dünyadan gedənlərin ruhlarına dualar oxuyur. Yasin, Vaqiə surəsi, Təvəssül duası oxunur. Əhya gecəsinin namazları qılınır. Allahdan bağışlanma dilənilir. Bu müqəddəs gecənin fəziləti ondadır ki, insanların bir illik taleyi, ruzisi və ömrü bu gecədə müəyyən edilir. Bu səbəbdən müsəlmanlar bu gecəni ibadətlə keçirməli və Allaha daha çox dua etməlidirlər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.