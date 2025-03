Novruz bayramı 5 bürc üçün çox düşərli olacaq

Novruz bolluq, bərəkət və yeni başlanğıcların simvoludur. Baharın gəlişi ilə bəzi bürclər üçün də maddi rifah dövrü başlayır. Ulduzlar mart ayında bu bürclərə xüsusi şans vəd edir. Bəs Novruzda pulun bol olduğu bürclər hansılardır?

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən sözügedən 5 Bürcü təqdim edir:

Buğa

Buğalar üçün Novruz bərəkətli gəlir. Onların uzun müddətdir təməlini qoyduğu zəhmət artıq bəhrəsini verməyə başlayır. Xüsusilə iş qurmaq və investisiya etmək üçün ideal vaxtdır. Onların xonçasında qızıl sikkələr belə ola bilər.

Oğlaq

Oğlaqlar üçün Novruz iş və karyera sahəsində yüksəliş gətirəcək. Yeni layihələr, maaş artımı və gözlənilməz gəlirlər bu bürcün nümayəndələrini sevindirəcək. Maliyyə qərarlarında ehtiyatlı olsalar, gələcəkdə daha böyük uğurlar qazana bilərlər.

Əkizlər

Əkizlər üçün bu Novruz qəfil maliyyə fürsətləri ilə dolu olacaq. Onlar yeni iş təklifləri, layihələr və hətta gözlənilməz bonuslarla qarşılaşa bilərlər. Lotereya oynamaq istəyənlər üçün də uğurlu vaxtdır!

Əqrəb

Əqrəblər bu Novruz maliyyə baxımından böyük dəyişikliklər yaşayacaq. Onların güclü intuisiyası və analiz qabiliyyəti sərfəli investisiyalar etməyə kömək edəcək. Əqrəblərin xonçasını qızıl və gümüş bəzəyə bilər!

Dolça

Dolçalar üçün Novruzda yeni gəlir mənbələri açıla bilər. Onlar innovativ ideyaları və kreativ yanaşmaları sayəsində pul qazanmaq üçün yeni yollar tapa biləcəklər. Texnologiya və onlayn biznes sahəsində uğurlar qazanmaq üçün əlverişli vaxtdır.

