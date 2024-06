Azərbaycanda yumurta yenidən bahalaşıb.

Metbuat.az "Qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bir neçə gün bundan 10-11 qəpiyə satılan kənd yumurtası bu gün 14 qəpiyə təklif edilir.

Sakinlər bunun səbəbini mövsümlə əlaqələndirirlər:

"Bu ayın sonuna qədər kənd yumurtasının qiyməti artmaqda davam edəcək. Amma iyul ayından sonra yenidən yumurtanın qiymətində azalma müşahidə olunacaq".

