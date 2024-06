Mais Ağayev saxlanılıb: BNA-da nə baş verib?

Ötən ilin iyul ayının 25-də Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Bakı Nəqliyyat Agentliyində (BNA) əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı kimlərin məsuliyyətə cəlb edilməsi məlum olmasa da, BNA haqda yazılanlardan, deyilənlərdən aydın idi ki, ortada olduqca ciddi qanun pozuntuları var. Lakin bu əməliyyat çərçivəsində xüsusən BNA-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayevin adı hallanırdı.

Metbuat.az Globalinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, M.Ağayev həmin əməliyyat zamanı saxlanılıb. Bundan iki ay sonra onun sərbəst buraxıldığı deyilir.

Sabiq mətbuat katibinin azadlığa buraxıldıqdan sonra ölkəni tərk etdiyi bildirilir. Daha sonra isə Mais Ağayevin Türkiyəyə getdiyi məlum olub.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə o, 7 fevral 2024-cü il tarixində prezident seçkisində iştirak edib və səs verən zaman görüntülənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.