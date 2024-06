Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu bir qədər də yüksələcək.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, iyunun 16-sı və 17-si havanın hərarəti digər günlərə nisbətən 3-6 dərəcə isti olacaq.

Belə ki, iyunun 16-sı gündüz 34, iyunun 17-si isə 36 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır.

Müvafiq olaraq həmin günlər gecə saatlarında 24, 25 dərəcə isti olacaq.

