İyunun 11-də geomaqnit qasırğası gözlənilir.

Bu barədə Metbuat/az-a Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib. Bildirilib ki, geomaqnit sahəsi 8 iyunda baş vermiş TKA-nın təsirı ilə bu gün G2 (orta), 11 iyunda isə G1 (zəif) səviyyəli geomaqnit qasırğası proqnozlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.