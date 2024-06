Nəşi tapılan əsgər ailəsiylə yenicə danışıbmış - TƏFƏRRÜAT / FOTO

İyunun 9-da naməlum şəraitdə itkin düşmüş, bu gün nəşi tapılan Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Hüseynov Ceyhun Tofiq oğlu ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, əsgər C. Hüseynov ali təhsilli imiş. O, 20 gündən sonra hərbi xidmətini başa vurub ordudan tərxis olunacaqmış. Yaxınlarının məlumatına görə, əsgər 3 gün əvvəl ailə üzvləri ilə danışıb və tezliklə görüşəcəklərini bildirib. Artıq hərbi xidmətinin başa çatmasına sayılı günlər qaldığını deyən əsgər bildirib ki, hər şey yaxşıdır. Ailə üzvlər ilkə danışandan bir gün sonra isə hərbi hissədən atasına zəng vuraraq C. Hüseynovun dumanlı havada itkin düşdüyünü bildiriblər. Dünən axşam saatlarında isə ailə üzvlərinə məlumat verilib ki, guya əsgərin yeri müəyyən edilib, sağdır. Bu gün səhər saatlarında isə ailə üzvlərinə əsgərin ölüm xəbəri çatdırılıb.

Ceyhun Hüseynov 2016-cı ildə Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyi qızıl medalla bitirib və 627 bal toplayaraq ADA Universitetinə qəbul olunub. Məlumata görə, bakalavr pilləsini başa vurduqdan sonra Ceyhun Hüseynov magistratura təhsilini xaricdə davam etdirib.

Məlumatda bildirilir ki, C. Hüseynov əslən Şərur rayonundandır. C. Hüseynovun əmisi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub, Şərur rayonunda dəfn edilib. Qeyd olunub ki, C. Hüseynov və onun ailə üzvləri Bakıda yaşasa da, əsgər Şərur rayonunda, əmisinin yanında dəfn olunacaq.

Modern.az-a istinadən onun görüntüsünü təqdim edirik:

