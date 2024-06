​Gəncədə avtomat və tapança satan şəxs saxlanıldı - FOTO

Gəncədə 12 ədəd avtomat və tapança satan şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı 2000-ci il təvəllüdlü Azər Abbasov saxlanılıb.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, ondan 12 ədəd müxtəlif markalı avtomat və tapança aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs silahları Göygöl rayonu ərazisindən götürdüyünü və satmaq üçün Gəncə şəhərinə gətirdiyini bildirib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, A. Abbasov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.