Bu şəxslər ƏDV-nin 30 faizini geri ala bilər - QAYDA

2022-ci ildən etibarən həm evlərin, həm də obyektlərin alınması zamanı ödənilmiş ƏDV-nin 30 faizi vətəndaşa geri qaytarılır. Amma bir şərtlə ki, mənzil alan şəxsin bank hesabından tikinti şirkətinin bank hesabına köçürmə yolu ilə nağdsız hesablaşma olsun. Yəni burada mütləq şəkildə nağdsız hesablaşma olmalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakupost.az-a iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli söyləyib.

O qeyd edib ki, yalnız bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən alınan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilən ƏDV-nin 30 faizi vətəndaşa geri qaytarılır. Hər hansı bir şəxsdən, agentlikdən alınan daşınmaz əmlaka bu qayda şamil olunmur.

Ekspertin sözlərinə görə, bəzən vətəndaşlar nağdsız ödəniş dedikdə bu prosesi market alış-verişi zamanı qaytarılan ƏDV ilə qarışdırırlar:

"Bu tamamilə başqa bir prosesdir. Bu proses birmənalı olaraq icra edilir, daşınmaz əmlakın ƏDV-sinin 30 faizi geri qaytarılır. Burada əsas məqam odur ki, məbləğ tam ödənilməlidir. Əgər ödəniş MTK-ya hissə-hissə köçürülürsə, ƏDV yalnız borc bağlanandan sonra geri qaytarılacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.