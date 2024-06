Link vasitəsilə daxil olub, "200 manat qazan" seçimini kliklədikdə, kartla bağlı bütün məlumatlar istənilir.



Metbuat.az bildirir ki, linkin çat bölməsi ilə əlaqə saxladıqda da, onlar rəsmi sayt olduqlarını və 200 manat vermək üçün bütün məlumatların verilməsini tələb edirlər.

Bəs bu məlumatlar, həqiqətənmi, rəsmi banka məxsusdur?



Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

