Artıq uzun müddətdir ki, satıcılar avtomobil bazarında durğunluqdan şikayətlənirlər. Bildirirlər ki, bəzi hallarda avtomobillərini aylarla sata bilmirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, alıcı azlığından avtomobil qiymətlərində ciddi bahalaşma qeydə alınmayıb. Bazarlarda hətta aldığı qiymətə və ya ondan ucuz maşın satanlar da var.

"Xəzər TV"nin mövzu ilə bağlı videomaterialını təqdim edirik:

