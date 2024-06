Türkiyə millisinin ulduzu Arda Güler Avropa Çempionatı tarixində ilk matçında qol vuran ən gənc futbolçu kimi Kriştianu Ronaldonun rekordunu qırıb.

Metbuat.az Gürcüstanla F qrupu çərçivəsində baş tutan qarşılaşmanın 62-ci dəqiqəsində rəqib qapısına yol tapan Arda 19 yaş 114 günlükdür. Öncəki rekordun qeydə alındığı zaman isə (2004-cü ildə) Ronaldo 19 yaş 128 günlük olub.

Güler həm də Avropa Çempionatı tarixində qol vuran ən gənc türkiyəli futbolçu kimi tarixə düşüb.

